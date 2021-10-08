Без сбережений, но с кредитом в полтора миллиона оставил ростовчанина телефонный мошенник

В Ростове телефонный мошенник обчистил местного жителя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове полиция занялась поисками телефонного мошенника, оставившего без сбережений местного жителя.

В один из местных отделов полиции обратился мужчина и сообщил, что ему поступил звонок с неизвестного номера, голос на том конце провода представился сотрудником одного из банков. Злоумышленник рассказал ростовчанину, что с его карты в эту самую минуту кто-то совершает сомнительные переводы, а также на него был оформлен кредит.

Мужчина заверил, что сам никаких операций в ближайшее время не совершал, тогда лжесотрудник убедил свою жертву установить приложение банка и оформить новый кредит на сумму более, чем в полтора миллиона рублей. Потерпевший должен был снять эти деньги и положить через банкомат на указанные мошенником номера телефонов, благодаря этому старый кредит удастся погасить. Для убедительности лжесотрудник даже выслал ему поддельные документы, в которых было указано, что он якобы погасил кредит.

Потерпевший расслабился, но рано... Через некоторое время ему начали звонить из банка и оповещать о задолженности, тут-то он и понял, что его обманули, и решил пойти в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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