Пьяную автоледи на КаМАЗе привлекут к уголовной ответственности

В Ростовской области автоледи пойдет под суд за пьяное ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области местная жительница отправится под суд за совершение пьяного ДТП.

Оперативники выяснили, что 4 октября в Азове 44-летняя автоледи на КаМАЗе, будучи в нетрезвом состоянии, не убедилась в габаритах своей машины и врезалась в препятствие. Правоохранители провели освидетельствование на месте происшествия и точно установили, что женщина была пьяна. Кроме того, ранее она уже привлекалась к административной ответственности и была лишена водительских прав на полтора года.

- В настоящее время решается вопрос о привлечении правонарушительницы к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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