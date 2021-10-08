Ростовчане пожаловались на отсутствие тепла в квартирах

Ростовчане пожаловались на отсутствие отопления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице местные жители пожаловались на то, что в их квартирах по-прежнему отсутствует тепло, вопреки сообщениям городских властей о том, что многоэтажки получат долгожданное отопление уже 8 октября. Стоит отметить, что во всех социальных объектах батареи стали горячими ровно в обещанный срок - 6 октября. Свои негодования они высказали в одном из городских пабликов в соцсети.

Важно сказать, что некоторые дома все-таки оказались обеспечены теплом, но далеко не все. В сообществе появились сотни сообщений о том, что батареи в домах так и остаются холодными.

«А где же отопление», «Такое ощущение, что 8 числа эта привилегия ждет не всех. У нас в батареях глухо. А их же надо было промывать…», - высказали свое мнение местные жители.

Знающие ростовчане предложили обездоленным теплом землякам обратиться в управляющую компанию или позвонить в диспетчерские службы.

Телефоны компании «Ростовские тепловые сети» (863) 234-89-44, «Теплокоммунэнерго» - (863) 274-50-15.

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