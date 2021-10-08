В Ростове местный житель всадил канцелярский нож в шею незнакомца

В Ростове мужчина дважды за день покушался на убийство Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице местного жителя заподозрили в покушении на убийство. В отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям 105 УК РФ "Покушение на убийство двух лиц" и 167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

В ходе следствия стало известно, что днем 20 сентября 33-летний ростовчанин, будучи в нетрезвом состоянии, подошел к сидящему на лавочке незнакомцу и попросил сигареты. А затем внезапно всадил ему нож в шею. Но потерпевший оказал активное сопротивление и злоумышленник вынужден был скрыться, не успев исполнить замысел и совершить убийство.

Кроме того, в этот же день он на детской площадке схватил 14-летнюю девочку за волосы и также ударил ее в шею канцелярским ножом. Но девочке удалось вырваться и убежать. В дальнейшем она обратилась в медицинское учреждение, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, мужчина ударом ноги в этот же день повредил заднее крыло автомобиля марки «Kia Cerato». Ремонт собственнику влетит в копеечку.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующем ограничением свободы на 1 год, - говорится в тексте сообщения.

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