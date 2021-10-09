Синоптики прогнозируют на выходных в Ростовской области похолодание до -4 и усиление ветра

В отдельных районах ночью ожидаются заморозки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На выходных жителей Ростовской области ожидает ночное похолодание и усиление ветра. Об этом сообщают в донском гидрометцентре. Так, в субботу, 9 октября, температура в черте города днем составит +13 — 15 градусов. Ночью составит +2 - 4 градуса. Скорость ветра — 7 — 12 метров в секунду с порывами до 15 — 18 метров в секунду. Осадков синоптики не прогнозируют.

В воскресенье, согласно прогнозу, дождя также не будет. Скорость ветра достигнет 15 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +14 - 16 градусов. Ночью по сравнению с предыдущим днем будет теплее: +5 - 7 градусов.

По Ростовской области 9 октября температура воздуха днем ожидается в диапазоне +10 — 15 градусов днем и +1 - 6 ночью, а при прояснениях - до -4 мороза. Средняя скорость ветра - 7 — 12 метров в секунду, местами до 15 — 18 метров в секунду. 10 октября потеплеет до +11 — 16 градусов, а ветер усилится до 15 метров в секунду.

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