В Ростове в ДТП попали молодой водитель и 12-летний пешеход

Столкновение с пешеходом произошло в неположенном для перехода месте. Фото: отдел пропаганды УГИБДД РО

В пятницу, 8 октября, в 16.10, в полицию поступило сообщение о том, что в Ростове, на улице Тракторная произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

- 21-летний водитель, управляя автомобилем "Киа", по предварительным данным, допустил наезд на пешехода - 12-летнюю девочку.

8 октября В 16.10 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Ростове-на-Дону на ул. Тракторная 2, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Киа, по предварительным данным допустил наезд на пешехода - 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате аварии подросток получил травмы и был доставлен в медучреждение. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяную автоледи на «КамАЗе» привлекут к уголовной ответственности

Ранее женщина уже лишалась водительских прав (подробнее)

В Ростове на Западном водитель иномарки устроил массовое ДТП с пятью машинами и попал в больницу

Пострадали даже припаркованные машины (подробнее)