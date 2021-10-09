В Ростовской области суд приговорил к колонии мужчину, ударившего жертву в грудь ножом

Пострадавший мужчина погиб в карете скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд признал жителя Неклиновского района виновным в убийстве человека. Собранных доказательств хватило, чтобы вынести приговор 55-летнему мужчине. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления донского Следкома.

- Следствием и судом установлено, что 18 января 2021 года 54-летний мужчина, находясь в жилой постройке, расположенной на сельскохозяйственном поле в хуторе Копани Неклиновского района, в ходе ссоры нанес 50-летнему знакомому один удар ножом в область груди. От полученного колото-резанного ранения мужчина скончался в карете скорой помощи.

Следователь ходатайствовал о заключении злоумышленника под стражу. Суд вынес приговор с наказанием в виде лишения свободы сроком на 6 лет 4 месяца в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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