В Ростовской области суд приговорил к колонии мужчину, ударившего жертву в грудь ножом

Пострадавший мужчина погиб в карете скорой помощи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Суд признал жителя Неклиновского района виновным в убийстве человека. Собранных доказательств хватило, чтобы вынести приговор 55-летнему мужчине. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления донского Следкома.
- Следствием и судом установлено, что 18 января 2021 года 54-летний мужчина, находясь в жилой постройке, расположенной на сельскохозяйственном поле в хуторе Копани Неклиновского района, в ходе ссоры нанес 50-летнему знакомому один удар ножом в область груди. От полученного колото-резанного ранения мужчина скончался в карете скорой помощи.
Следователь ходатайствовал о заключении злоумышленника под стражу. Суд вынес приговор с наказанием в виде лишения свободы сроком на 6 лет 4 месяца в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове местный житель всадил канцелярский нож в шею незнакомца
Но совершить убийство он так и не смог (подробнее)
Жителя Ростовской области будут судить за попытку убийства бывшей жены
Сейчас мужчина под стражей (подробнее)