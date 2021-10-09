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Общество9 октября 2021 22:48

На реставрацию доходного дома Максимова потратят 45 миллионов рублей

Заявки участники могут подать до 27 октября
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове отреставрируют Доходный дом Максимова

В Ростове отреставрируют Доходный дом Максимова

Фото: Википедия

В донской столице принято решение отреставрировать "Доходный дом В.Р. Максимова", находящийся, на улице Московской, 72, для современного использования. Об этом сообщается на федеральном сайте Госзакупок.

Конкурс был объявлен городским управлением капитального строительства. Все желающие принять участие могут подать заявки до 27 октября. Выбранному подрядчику необходимо будет оказать услуги, связанные с разработкой инженерно-технической проектной документации по консервации, ремонту, реставрации.

Деньги на выполнение работ будут выделены из городского бюджета. Полностью составление документации должно быть окончено через 16 месяцев после заключения контракта.

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Ремонт должен быть завершен к 17 мая 2024 года.