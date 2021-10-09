Снос многоэтажки в центре Ростова обойдется почти в три миллиона рублей

В Ростове снесут многоэтажку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В центре Ростова будет произведен снос многоэтажного дома в самом начале проспекта Соколова. Литер 3 дома № 6 будет снесен за счет средств городского бюджета. Выделить на осуществление работ планируется 2,8 миллиона рублей.
Конкурс был объявлен управлением жилищно-коммунального хозяйства Кировского района. В настоящее время определение поставщика услуг уже завершено. За выполнение работ возьмется общество с ограниченной ответственностью "Строймех". Теперь подрядчику будет необходимо снести вышеуказанное здание.
Осуществить снос следует в течение недели после подписания контракта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На реставрацию доходного дома Максимова потратят 45 миллионов рублей.
Заявки участники могут подать до 27 октября.