Гольф-кары для спортшколы на Гребном канале приобретут за 1,7 миллиона рублей

Для ростовской спортшколы закупят гольф-кары
Фото: Борис КУДРЯВОВ
В Ростове-на-Дону местная спортивная школа получит гольф-кары для езды по полю. Об этом сообщается на федеральном сайте Госзакупок.
Конкурс был объявлен самим образовательным учреждением, которое находится на Гребном канале "Дон". Предприятия, желающие принять в нем участие, могут подать свои заявки до 18 октября. Деньги на осуществление закупки будут выделены из бюджета города Ростова-на-Дону. Потратить на эти нужды планируется 1,7 миллиона рублей.
Закупленные гольф-кары будут использоваться для перевозки игроков по полю. Поставщикам необходимо будет доставить транспорт в сроки, установленные при заключении контракта.
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Деньги на проведение работ выделят из городского бюджета.