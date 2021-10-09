Гольф-кары для спортшколы на Гребном канале приобретут за 1,7 миллиона рублей

Для ростовской спортшколы закупят гольф-кары Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ростове-на-Дону местная спортивная школа получит гольф-кары для езды по полю. Об этом сообщается на федеральном сайте Госзакупок.

Конкурс был объявлен самим образовательным учреждением, которое находится на Гребном канале "Дон". Предприятия, желающие принять в нем участие, могут подать свои заявки до 18 октября. Деньги на осуществление закупки будут выделены из бюджета города Ростова-на-Дону. Потратить на эти нужды планируется 1,7 миллиона рублей.

Закупленные гольф-кары будут использоваться для перевозки игроков по полю. Поставщикам необходимо будет доставить транспорт в сроки, установленные при заключении контракта.

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Деньги на проведение работ выделят из городского бюджета.