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Общество10 октября 2021 17:33

В Таганроге продолжили ремонт тротуара в переулке Смирновском

Работы здесь ведутся в рамках проекта "Сделаем вместе!"
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Таганроге продолжился ремонт тротуара в переулке Смирновском. Фото: МКУ "Благоустройство"

В Таганроге продолжился ремонт тротуара в переулке Смирновском. Фото: МКУ "Благоустройство"

В городе Таганроге Ростовской области продолжили ремонт тротуара в переулке Смирновском. Об этом сообщает МКУ "Благоустройство". Стоит отметить, что деньги на проведение работ были выделены сразу из трех источников: областного (1,7 млн. руб.) и местного (430 тыс. руб.) бюджетов, а также средства были предоставлены жителями и представителями бизнес-сообщества (112 тыс. руб.).

Работы ведутся в этом месте в рамках реализации губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!».

Ремонт тротуара был начат в связи с тем, что там уже довольно давно стали появляться поперечные волны и неровности. Кроме того, корни деревьев повредили целостность уложенных когда-то давно плит. Теперь старое покрытие сменится на асфальтовую дорожку. Работы ведутся на общей площади в 1 778 квадратных метров.

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Ремонт еще трех дорог планируют начать в Таганроге.

А на четырех проезжих частях уже ведутся подготовительные работы.