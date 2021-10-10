Бдительный дончанин помог полицейским поймать грабителя

В Ростовской области местный житель помог полиции и своему соседу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области бдительный местный житель смог помочь полицейским и своему соседу.

Мужчина пришел в аксайский отдел полиции и сообщил, что заметил на соседнем участке, где идет строительство дома, незнакомца. По словам очевидца, злоумышленник грузил в машину металлические изделия. Бдительный ростовчанин подошел и заговорил с ним, в ходе разговора он выяснил, что с хозяином участка похититель не знаком и в качестве рабочего на стройке тоже не работает. Тогда сосед попытался самостоятельно задержать бандита, но тот успел скрыться с награбленным.

Полицейские смогли отыскать злоумышленника. Им оказался 30-летний ростовчанин, а выкрасть металла со стройки ему удалось на девять тысяч рублей. Он признался, что действительно погрузил железные изделия в машину, а как только его попытались остановить, тут же уехал. Стражи порядка изъяли все похищенное и вернули законному владельцу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грабитель-рецидивист оставил двух ростовчанок без телефона и золотой цепочки.

Общая сумма похищенного составила 24 тысячи рублей.