В лобовом столкновении в Новочеркасске пострадали трое взрослых и ребенок

В лобовом столкновении в Ростовской области пострадали четыре человека. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась массовая авария с четырьмя пострадавшими.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 октября, около часа дня на на улице Харьковской в городе Новочеркасске. По предварительным данным, водитель грузовика марки Mercedes не выдержал безопасную дистанцию и в районе дома № 75 врезался в попутный Nissan Juke под управлением 43-летнего шофера, который снизил скорость перед выполнением поворота. От удара легковушка вылетела на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с машиной марки Chevrolet Aveo.

В результате ДТП пострадали водитель обеих иномарок и еще два пассажира французского авто, в числе которых оказался четырехлетний ребенок. Малыша забрали в больницу медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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