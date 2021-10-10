В Ростове задержали виновника массового ДТП

В Ростове поймали виновника массового ДТП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице полиция задержала местного жителя, устроившего массовое ДТП.

Оперативники выяснили, что 6 октября на улице Зорге 30-летний ростовчанин на автомобиле Hyundai, по предварительным данным, не справился с управлением и повредил пять автомобилей, которые были припаркованы во дворе многоэтажки. Виновник ДТП и сам получил травмы, но это не помешало ему доказывать владельцам автомобилей, что он является работником правоохранительных органов. Местные жители вызвали ему скорую, виновник ДТП был госпитализирован.

- Как выяснялось, гражданин устроивший массовое ДТП ранее был трижды судим по различным статьям, в том числе за хранение наркотиков. В данный момент с ним работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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