Друзья Басты встретили его у дома в Ростове

Баста приехал в Ростов. Фото: аккаунт Василия Вакуленко в Инстаграм

Ростовские "кореша" рэпера Басты узнали о его возвращении домой. Как только артист прибыл к своему подъезду, его тут же встретила небольшая толпа его самых старых друзей. Снимок с ними Василий Вакуленко опубликовал в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

На фото с известным рэпером рядом были еще восемь разновозрастных мужчин. Они, как в старые добрые времена, фотографировались на ступеньках около подъезда. В комментариях под снимком фанаты отметили, что от него веет духом тех времен, когда Баста только начинал свой рэперский путь.

Причиной для приезда рэпера в Ростов, возможно, послужила предстоящая игра команды СКА, владельцем которой он является. Также Василий мог просто приехать для проверки того, как идут дела у его подопечных.

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