Пробки в Ростове-на-Дону на утро 11 октября: заторы на дорогах оценены в четыре балла

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 11 октября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, Портовая, Международная, МОПРа, Спартковская, Интернациональная, Мадояна, Толмачева, Благодатная и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улицах Красноармейская, Мечникова, Шеболдаева, Цезаря Куникова, Нансена, переулке Ашхабадском, проспектах Михаила Нагибина, Ленина, Буденновском и Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Зрелищная, Дачная.

На Северном пробки скапливаются на улицах Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Нариманова, в переулках Оренбургском и Батумском и на проспекте Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, Страны Советов, Менжинского, 1-й Конной Армии, 14-я Линия, 1-я Линия, 1-я Майская, проспекту Шолохова.

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