Останки девочки-санинструктора обнаружили при раскопках в Ростовской области

В Ростовской области обнаружили останки санитарки. Фото: "Миус-Фронт"

В Ростовской области обнаружились останки девочки-санинструктора. По предварительным данным, она погибла в битве за Ростов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили поисковики отряда «Миус Фронт».

- На позиции перед немецкими окопами нашли девочку-санинструктора. Она вытаскивала с поля боя раненого командира, и их накрыло огнем артиллерии. После товарищи сложили то, что от них осталось, в немецкий окоп, немного присыпав землей с бруствера, - сообщил глава добровольческого поискового объединения "Миус-Фронт" Андрей Кудяков.

Поисковики предполагают, что оба погибли во время кровопролитной битвы за Ростов, которая шла осенью 1941 года и принадлежали к 71-му полку НКВД, сформированному на Донбассе.

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