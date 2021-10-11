Поддельную брендовую одежду выявили ростовские таможенники в магазине Таганрога

Изъять пришлось почти 300 подделок известных марок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из магазинов Таганрога ростовские таможенники выявили контрафактные товары. Подделки обнаружили после жалобы правообладателей товарных знаков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В Ростовскую таможню поступило письмо представителей правообладателей товарных знаков «Adidas», «Reebok», «Nike» о том, что в одном из магазинов Таганрога продается контрафактная иностранная одежда и обувь с товарными знаками этих фирм, - говорится в сообщении.

Сотрудники отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Ростовской таможни совместно с представителями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Таганрогу осмотрели помещения и территории. В ходе проверки нашли вещи с товарными знаками «Adidas», «Reebok», «Nike», при этом предприниматель не смог предъявить лицензионные соглашения с представителями правообладателей на эти товары, сопроводительные документы и документы по сертификации. Кроме того, данная продукция не была снабжена единым знаком обращения (EAC).

293 единицы товара с признаками контрафакта изъяты, а в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

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