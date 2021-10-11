В прошедшем областном субботнике поучаствовали 30 тысяч дончан

В Ростовской области в субботнике поучаствовали более 30 тысяч человек Фото: Правительство РО

В Ростовской области прошел масштабный субботник. В нем поучаствовали более 30 тысяч дончан. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В числе участников были работники государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций, активисты и молодежь. Дончане очистили более четырех тысяч гектаров земель. Мусор убрали в лесополосах, которые находятся вблизи автодорог, а также на придорожных территориях. Во время субботника были свалены и обрезаны около трех тысяч деревьев, участники вывезли более двух тысяч тонн свалочных очагов. Для этого пришлось задействовать 1,7 тысяч единиц коммунальной техники.

- Мы решаем вопросы по приведению территорий в нормальное состояние в постоянном режиме, - отметил замгубернатора Игорь Сорокин. Так, на территории области проводятся субботники, организованные региональными операторами и общественными организациями. Это большое и нужное направление. И мы готовы его поддерживать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выходные с веником в руках: в Ростове-на-Дону школьные субботники разделили детей и родителей на два лагеря.

Выясняем, уборка территории силами учеников – хорошо это или плохо.