Минздрав может открыть еще 7 ковидных госпиталей в Ростовской области

В последние три дня загруженность ковидных госпиталей превышает 90% Фото: Олег Укладов

Министерство здравоохранения Ростовской области рассматривает возможность открыть ковидные госпитали в семи районах, где наблюдается наибольших рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава ведомства Юрий Кобзев в понедельник, 11 октября, на заседании областного штаба по противодействию завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Минздрав рассматривает возможность открыть госпитали в районах, где больше всего заболевших, - сказал Юрий Кобзев. Это центральные районные больницы Тацинского, Семикаракорского, Константиновского, Боковского, Неклиновского районов и больница города Шахты.

Сейчас в Ростовской области работают 32 инфекционных госпиталя на 4794 койки. За последние недели ввели 395 коек, из которых 190 — за последнюю неделю. Загрузка коечного фонда за последние три дня составляет более 90%, - рассказал глава донского минздрава.

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