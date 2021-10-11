Ростовское кафе оштрафовали на 25 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических норм

В Ростове кафе оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических норм Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростове местное кафе заплатит штраф за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Нарушения были выявлены во время недавней проверки Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверяющие выяснили, что работники прикрывали масками только рот, кроме того, на предприятии не велся журнал уборки с проведением дезинфекции. А также не проводилось и обеззараживание воздуха в рабочих помещениях. Сотрудники Роспотребнадзора отметили и то, что не было никаких условий для соблюдения социальной дистанции, не была нанесена даже разметка.

- По факту выявленных нарушений составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела переделаны в Советский районный суд. Руководству назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей, - говорится в тексте сообщения.

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