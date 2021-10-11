Василий Голубев: "Мы не рассматриваем введение локдауна!"

В Ростовской области не планируется введение локдауна Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заявил, что введение тотального локдауна в регионе даже не рассматривается.

- Мы ставим перед собой цель вводить ограничения только по мере необходимости, там, где это влияет на ситуацию, мы это видим отчетливо. Приоритетом остается сохранение здоровья наших жителей, поэтому мы должны продолжить тестирование, которое проходит в области неплохо. Отмечу, никто не ставит приоритетом поголовных и повальных ограничений, как это принято сейчас называть, введения локдауна, - заверил Голубев.

Но для этого, по его словам, каждый на своем месте должен принимать решения для избежания тотального локдауна. Губернатор предложил проанализировать статистику регионов, в которых действуют более строгие ограничения, посмотреть, как в этих условиях работает та или иная сфера и, исходя из этого, прийти к выводу подойдет ли их введение для Ростовской области.

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А еще их могут обязать сдавать ПЦР-тест.