Южный окружной военный суд приговорил 8 членов вооруженной группировки к срокам от 7 до 20 лет

За решетку отправятся восемь человек. Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда

Вступил о в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении членов незаконного вооруженного формирования. Семь человек получили сроки от 7 до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

- Установлено, что в 2010 году двое жителей Дагестана вступили в состав незаконного вооруженного формирования, а летом 2011 года к ним присоединился третий участник, - говорится в сообщении.

- В 2010 году три человека в своих селах и поселке предоставили членам незаконного вооруженного формирования ночлег и продукты питания, а от них получили на хранение револьвер, патроны, взрывчатое вещество. Еще один осужденный в 2017 году незаконно хранил дома патроны, гранату и взрыватель.

Уточняется, что в 2018 году пятеро членов формирования прошли обучение правилам обращения с оружием, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. Также они приобрели знания, практические умения и навыки психологической подготовки в целях осуществления террористической деятельности.

При этом мужчины просматривали в интернете видеоролики, обучающие применению холодного оружия и минно-подрывному делу.

В апреле 2018 года шесть человек из формирования объединились в устойчивую группу для совершения преступлений террористического характера, в которую в конце года вошли еще два члена, - уточняют в пресс-службе суда.

Также в конце года один из участников получил от другого патроны и взрывчатое вещество, которые намеревался использовать для совершения преступлений и незаконно хранил по месту проживания.

Преступную деятельность удалось пресечь правоохранителям: группу задержали, и в соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет в колонии общего режима одному из осужденных, а остальным — от 15 до 20 лет колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове экстремист получил пожизненный срок за убийство и нападения на силовиков

Вердикт вынесли сразу по нескольким уголовным статьям (подробнее)

В Ростове-на-Дону осудили террориста, напавшего на полицейских

В результате двое правоохранителей были убиты, еще двое – ранены (подробнее)