Ростовская администрация дала добро на строительство четырех высоток на Привокзальной

В Ростове появятся еще четыре многоэтажки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове возведут еще четыре многоэтажных дома. Они появятся на улице Привокзальной. Городская администрация уже выдала разрешение на строительство высоток.

Многоэтажки будут возведены вблизи моста на проспекте Стачки. В высоту каждый из четырех домов будет достигать 24 этажей. Вмещать в себя каждый будет никак не меньше 288 квартир. Компания-застройщик, которая будет заниматься этим проектом, получила разрешение на восемь лет. Пока точно неизвестно, когда именно начнется строительство.

Стоит отметить, что ранее горожанам не нравилась идея строительства новых высоток. Горожане утверждали, что город сейчас и так страдает от обилия пробок, а из-за новых домов и без того нелегкие дорожные проблемы могут стать еще серьезнее.

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