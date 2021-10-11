Спасение от незаконного "кредита" стоило дончанке 750 тысяч рублей

В Ростовской области женщина стала жертвой телефонных мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области полиция занялась поисками телефонных мошенников, лишивших ростовчанку 750 тысяч рублей.

Женщина обратилась в новочеркасский отдел полиции и сообщила, что ей позвонил неизвестный. Мужчина на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он заверил дончанку, что кто-то по ее документам незаконно взял кредит. Злоумышленник предложил перевести деньги на «безопасные счета», чтобы обезопасить средства. Женщина повелась на уговоры мошенника и через банкомат перевела 750 тысяч рублей на различные счета, указанные им. Когда же она поняла, что ее обманули, было уже поздно - сбережений не осталось.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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