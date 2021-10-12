Отключение света в Ростове-на-Дону 12 октября 2021 года: ростовчанам предстоит пробыть без света несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 12 октября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 12 октября, с 9 до 16 часов света не будет в пер. Ученический 1-23, 2-20; ул. Сиверса 14, 14А, 14Б; ул. Лермонтовская 1-11; пер. Гвардейский 11, 11В.

С 9 до 17 часов обесточат просп. Шолохова 83-107; ул. Селиванова 1-21, 34-62; ул. Промышленная 43-71, 54-84; ул. Металлургическая 22-38, 115-117; пер. Деревообделочный 5-15, 2-14; пер. Сборный 3-13, 2-14; пер. Литейный 1-15, 2-14; ул. Кременчугская 2-22, 1-5; ул.1-я Киргизская 20-38, 38А, 38Б, 38В, 38Г; пер. Беломорский 37-69; пер. Днепровский 38-64, 35-61; пер. Игарский 38-66, 29-63; пер. Донецкий 23-39, 36-66; пер. Хоперский 23-39, 26-44; пер. Медведицкий 28-48, 25-47; пер. Сальский 28-44; ул. Белорусская 21-55; ул. Лихачёва 15-35, 12-42; ул. 12 декабря 51-69, 70-92; ул. Карбышева 33-41; ул. Грисенко 16-40; ул. Котовского 9-21; ул. Кронштадтская 1-31, 2-32; пер. Бурный 1-23, 2-10; пер. Веселый 18-34; ул. Гусева 106-122; ул. КИМа 1; ул. Минераловодская 80-146, 101-165; ул. Некрасовская 20; пер. Перовский 34-36, 35; ул. Писательская 5-7, 8-12; пер. Подпольный 1-13; ул. Республиканская 97-159, 106-138; ул. Скачкова 25-33, 34-50; пер. Чухновский 1-13, 2-8; просп. Ворошиловский 91/1; 91/2; пер.Газетный 100, 102, 159; ул. Лермонтовская 117.

С 10 до 14 часов электричество отключат на ул. Портовая 257/27, 238.

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