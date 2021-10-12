На покупку эндоскопа управление здравоохранения потратит семь миллионов рублей

В Ростове на эндоскоп потратят более семи миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Покупка эндоскопа обойдется городскому управлению здравоохранения более, чем в семь миллиардов рублей. Прибор будет куплен для городской поликлиники № 16, которая находится в Северном микрорайоне города. Об этом сообщается на федеральном сайте Госзакупок.

Конкурс был объявлен ростовским управлением здравоохранения. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 19 октября. Согласно опубликованной документации, выбранному подрядчику необходимо будет осуществить поставку системы эндоскопической визуализации.

Привезти необходимое медицинское изделие следует в течение 30 дней после заключения контракта.

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Всего городе планируют построить 76,8 км путей, также обновлению подлежат еще 46 км сети.