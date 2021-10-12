Пробки в Ростове-на-Дону на утро 12 октября: дороги относительно загружены

Утренние пробки в Ростове
Фото: Яндекс.Пробки
Пробки в Ростове-на-Дону на утро 12 октября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, Портовая, Международная, МОПРа, Спартковская, Интернациональная, Мадояна, 1-я Краснодарская, Благодатная и проспект Стачки.
В центре водители вынуждены стоять на улицах Красноармейская, Мечникова, Шеболдаева, Цезаря Куникова, Нансена, проспектах Михаила Нагибина, Ленина, Соколова, Буденновском и Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.
В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Зрелищная, Дачная, 1-я Форматная.
На Северном пробки скапливаются на улицах Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Нариманова, Плиева, в переулке Оренбургском и на проспекте Королева.
На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского, 1-й Конной Армии, 14-я Линия, 1-я Линия, 1-я Майская, проспекту Шолохова.
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