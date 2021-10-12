Перевозчики контрафактного табака уклонялись от уплаты более 4 млрд рублей на Ростовской и Астраханской таможнях

С начала года таможенники пресекли деятельность четырех организованных преступных групп, занимавшихся контрабандой табачной продукции. Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

При перевозке контрафактной табачной продукции нарушители пытались уклониться от уплаты более 4 млрд рублей на Ростовской и Астраханской таможнях. Об этом рассказали на заседании коллегии Южного таможенного управления, - сообщили «КП — Ростов-на-Дону» в пресс-службе ведомства.

- За прошедшие 9 месяцев 2021 года таможнями Южного таможенного управления возбуждено 22 уголовных дела по статье «Контрабанда табачных изделий» и 1342 дела об административных правонарушениях по фактам незаконного перемещения табачных изделий через таможенную границу ЕАЭС, - сообщил замначальника управления Анатолий Балтыков.

Анатолий Балтыков также сообщил о постоянном изменении незаконных схем, по которым контрабандисты пытаются перевезти товары. Из-за высокой доходности теневого бизнеса контрабандисты объединяются в организованные преступные группы. В 2021 году пресечена деятельность четырех таких групп. Всего по возбужденным делам изъято 529 тысяч пачек табачной продукции на сумму 66 млн рублей.

Кроме того, в 2021 году подразделениями Астраханской и Ростовской таможен возбуждено четыре уголовных дела по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей. Предметом выступали сырье для производства табачных изделий, табачная продукция, курительный табак. Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 4 млрд рублей, изъято табака и табачных изделий общим весом 1197 тонн.

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