Ростовская администрация потратила шесть миллионов на покупку автомобилей Toyota Corolla

Ростовская администрация закупила три новых автомобиля Фото: Википедия

В донской столице городское хозяйственное управление закупило три автомобиля для ростовской администрации. На эти нужды было потрачено ровно шесть миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс на определение поставщика был объявлен городским хозяйственным управлением, занимающимся вопросами обеспечения сохранности, эксплуатации и содержания зданий, помещений, имущества и автотранспорта, находящихся в оперативном управлении администрации города. Все желающие подали свои заявки на участие в тендере, в настоящее время идет определение поставщика. Победителю необходимо будет доставить три автомобиля марки Toyota Corolla.

Согласно документации, автомобиль должен обладать следующими характеристиками: пять посадочных мест, антиблокировочная и антипробуксовочная системы, боковые зеркала заднего вида с подогревом, климат-контроль, текстильный салон, колеса на 16-х дисках. Кроме того, машина должна быть моноприводной с вариаторной коробкой передач, экологического класса № 5.

Машины должны быть доставлены в Ростов не позднее 15 декабря.

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