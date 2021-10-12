Автобусная остановка "премиум-класса" привлекла внимание жителей Новочеркасска

Остановка с ковром привлекла внимание жителей Новочеркасска. Фото: "Это Ростов"

В городе Новочеркасске Ростовской области внимание местных жителей привлекла одна из остановок общественного транспорта. О ее необычном внешнем виде они рассказали в одном из пабликов в социальной сети.

Горожане опубликовали снимок, на котором была запечатлена с виду обыкновенная автобусная остановка, но внутри нее прямо на асфальте лежал довольно внушительных размеров напольный ковер. Обычно такие ковры лежали на полу или в крайнем случае висели на стенах в домах советской постройки. Автор снимка отметил, что сейчас эта остановка имеет класс никак не ниже "премиум". Вопрос лишь в том, во что превратят этот ковер предстоящие дожди и снега.

Пользователи отнеслись к ситуации с юмором и оставили под постом множество иронических комментариев.

"Красиво жить не запретишь", "О, а я голову ломаю куда деть ковёр, пойду постелю. Пока автобус 56 дождёшься, будешь чувствовать себя как дома", "Кто-нибудь, объясните уже Аладдину, что на остановках парковаться нельзя", "Арабская но-о-о-очь", - пошутили в комментариях горожане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строительство сети скоростного трамвая в Ростове планируют начать в 2022 году.

На проект собираются потратить 51 млрд рублей.