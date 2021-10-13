Отключение света в Ростове-на-Дону 13 октября 2021 года: электричество отключат в разных районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 13 октября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 13 сентября, с 9 до 13 часов света не будет на просп. Стачки 82-122, 122/84; ул. 2-я Кольцевая 117-135; ул. Шмидта 21-29, 20-26; ул. Красная 1-25, 2-24.

С 9 до 16 часов обесточат ул. Лермонтовская 11; ул. Сиверса 12Е, 16А; пер. Гвардейский 2/51, 7Б, 11, 17-25, 25 А, 24-26; ул. Филимоновская 41-63, 20-32; просп. Сиверса 26-28; ул. Эстонская 49.

С 9 до 17 часов электричество отключат на ул. Российская 1, 2-14; ул. Курчатова 2, 2А, 2Б; ул. Налбандяна 51-65,44-60; ул. 14-я линия 21-61, 30-62; ул. 12-я линия 56-78, 49-69; ул. Ченцова 60-74; пер. Безымянный 2-22, 1-19; ул. Гусева 54-104, 105-167; пер. Желябова 2-4, ул. Кручинина 58-120, 71-89; ул. Минераловодская 50-76, 59-97; ул. Республиканская 66-104, 55-95; пер. Рыбный 8; ул. Собино 78-122, 81-111; ул. Нансена 98, 98 Е, 102-112; просп. Буденновский 107/4; просп. Коммунистический 19, 19/1, 21, 21/1, 21/2; ул. Прогрессивная 7, 7/1, 9.

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