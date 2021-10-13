Останки донского казака и его верного коня обнаружили поисковики "Миус-Фронта"

В Сальске при раскопках нашли останки казака и его коня. Фото: объединение "Миус-Фронт"

Поисковики объединения "Миус-Фронт" при раскопках обнаружили новых жертв Великой Отечественной войны. Ими оказались лихой казак-кавалерист и его верный конь. О своей находке поисковики рассказали на своей официальной страничке в соцсети Вконтакте.

Бойца с его скакуном нашли на месте бывшего кирпичного завода в городе Сальске. Скорее всего они оба пали во время очередной атаки. Напомним, что работы в этом месте ведутся в рамках поисковой экспедиции «Без срока давности».

- Мы нашли их под вечер на закате. В это время, когда смолкает полевой шум, пение птиц, особенно хорошо представляешь тот последний бой найденного бойца. Как шла в лихую атаку на пулемёты казачья кавалерия, как с фланга её пытались поддержать танки, да не смогли, попав на минное поле. Представляешь оглушительный рёв взрывов, стену осколков и пуль, которая сталью обрушилась на наших бойцов. Выжить в этом бою осени 1941 было не возможно, - написал один из поисков "Миус-Фронта".

Поисковую экспедицию в Сальске планируется продолжать до поздней осени. Во время оккупации этого города фашистами были расстреляны порядка трех с половиной тысяч человек. Поисковики хотят найти все расстрельные ямы, а на пути к ним их может ожидать и множество других находок.

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