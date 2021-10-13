Ростовская администрация потратит 110 тысяч рублей на закупку сувенирных зонтов

Администрация Ростова закупит сувенирные зонты Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрация города Ростова-на-Дону приняла решение закупить партию сувенирных зонтов. Потратить на эти цели планируется порядка 110 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном портале госзакупок.

Конкурс был объявлен городской мэрией, все желающие могут подать свои заявки на участие в нем до 19 октября. Согласно опубликованной документации, эти аксессуары необходимы чиновникам для «реализации мероприятий межмуниципального сотрудничества». Требования к зонтам следующие: они непременно должны быть черными и двух видов - трость и автомат. На одном из клиньев купола непременно должна красоваться надпись "Ростов-на-Дону". Защищать они будут как от дождя, так и от солнца.

Закупить планируется партию из 50 штук. Поставка их должна быть осуществлена в здание горадминистрации на улице Большой Садовой, 47 не позднее 30 ноября.

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