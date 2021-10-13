Что грозит школьницам, издевавшимся над девочкой и снимавшим все на видео, рассказал донской адвокат

Над девочкой-подростком измывались три школьницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из районов Ростовской области полицейские выясняют обстоятельства избиения ученицы местной школы. Три ученицы - 7, 8 и 9 классов - подкараулили сверстницу на пустыре и стали унижать ее. Подруги хлестали свою жертву по щекам, а потом, со слов местных жителей, поставили на колени.

Четверная приятельница хулиганок снимала происходящее на камеру мобильного телефона.

Полицейские только начали проверку, поэтому процессуальное решение пока не принято. Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» узнал у эксперта, какая ответственность может грозить хулиганкам.

- В зависимости от обстоятельств преступления действия подозреваемых можно квалифицировать по статьям 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», либо 116 УК РФ «Побои». В обоих случаях привлечение к ответственности возможно при достижении подозреваемым шестнадцати лет. Статья 282 УК РФ может быть вменена том в случае, если ранее лицо уже привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние, - сообщил адвокат Ваган Бегларян.

- В отношении родителей уголовной или административной ответственности не предусмотрено. Родители могут понести гражданскую ответственность, как например моральный и материальный ущерб, в соответствии со статьей 1074 ГК РФ, если дети в возрасте от 14 до 18 лет не имеют самостоятельного заработка.

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