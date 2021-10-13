Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 12 октября: в городе зафиксированы шестибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 13 октября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Социалистической, Красноармейской, Максима Горького, Варфоломеева, Мечникова, Курской, футбольной, Стадионной, Фрунзе, Пушкинской, Нансена, Цезаря Куникова, Шеболдаева, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Богатяновском спуске, Кировском, Театральном, Соколова и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Еременко, Зоологическая, Всесоюзная, МОПРа, Международная, Спартаковская, Лесопарковая, Тружеников, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Обсерваторная, Бодрая, переулку Ольховскому, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Белорусская, Троллейбусная, Страны Советов, Селиванова, 14-я Линия, переулках Мезенском, Днепровском, Сальском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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