В Ростовскую областную клиническую больницу никто не захотел завезти кислород

В РОКБ никто не захотел поставлять кислород Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для Ростовской областной клинической больницы не смогли найти поставщика медицинского кислорода. Аукцион был объявлен на федеральном сайте госзакупок, но его пришлось отменить из-за отсутствия заявок от потенциальных поставщиков.

Конкурс объявляло само медицинское учреждение. Больница планировала закупить медицинский кислород, но за озвученный период в тендере не появилось ни одной заявки и поэтому аукцион оказался сорван. На закупку кислорода РОКБ планировала потратить более 31 миллиона рублей.

Согласно опубликованной документации, потенциальному подрядчику предстояло поставить почти 420 тысяч единиц медицинского кислорода. Но аукцион был признан не состоявшимся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медицинский кислород начнут производить на Ростовской АЭС.

У станции уже есть лицензия.