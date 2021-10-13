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Общество13 октября 2021 19:00

В Ростовскую областную клиническую больницу никто не захотел завезти кислород

Аукцион пришлось отменить из-за отсутствия заявок
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В РОКБ никто не захотел поставлять кислород

В РОКБ никто не захотел поставлять кислород

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для Ростовской областной клинической больницы не смогли найти поставщика медицинского кислорода. Аукцион был объявлен на федеральном сайте госзакупок, но его пришлось отменить из-за отсутствия заявок от потенциальных поставщиков.

Конкурс объявляло само медицинское учреждение. Больница планировала закупить медицинский кислород, но за озвученный период в тендере не появилось ни одной заявки и поэтому аукцион оказался сорван. На закупку кислорода РОКБ планировала потратить более 31 миллиона рублей.

Согласно опубликованной документации, потенциальному подрядчику предстояло поставить почти 420 тысяч единиц медицинского кислорода. Но аукцион был признан не состоявшимся.

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