Школьные каникулы в Ростове начнутся по графику

В Ростове школьные каникулы начнутся по расписанию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школьные каникулы в Ростове-на-Дону планируется начать согласно устоявшемуся графику. Решение об их возможном продлении будет приниматься в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- В части требований к работникам образовательных организаций на территории Ростовской области действует Постановление Управления Роспотребнадзора по Ростовской области об обязательной иммунизации против новой коронавирусной инфекции, - говорится в тексте сообщения.

Информация о зараженных опасным вирусом учителях и школьниках поступает в учебные заведения из территориального управления Роспотребнадзора. Таким образом, информацию о заболевших можно уточнить либо у администрации школы, либо в теруправлении Роспотребнадзора.

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