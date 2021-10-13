Тепло начало появляться в жилых домах Таганрога

В Таганроге начали давать отопление Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Таганроге Ростовской области полностью и в срок была завершена подготовка к отопительному сезону. В настоящее время производится запуск тепла в социальные объекты и жилые дома. Об этом на заседании городской Думы сообщил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Александр Рябых.

- МУП «Городское хозяйство» работает в нормальном режиме. Для погашения задолженности за газ решается вопрос выделения субсидии предприятию из областного бюджета, - высказался Александр Рябых.

Городской думой администрации поручено обеспечить софинансирование этой субсидии из городского бюджета.

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Алексей Логвиненко пообещал, что тепло придет во все дома в течение 10-14 дней.

Отладку процесса планируется окончить к 22 октября.