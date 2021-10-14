Отключение света в Ростове-на-Дону 14 октября 2021 года: массовые отключения ждут горожан

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону 14 октября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 14 октября, с 8 до 16 часов электричества не будет на просп. 40 Лет Победы 96-246; ул. Пахотная 1-127, 20-182; пер. Молочный 88-93, 64-68; ул. Книжная 175, 175/69; пер. Руднева 75-83, 82-84.

С 9 до 12 часов обесточат ул. Красноармейская 13; ул. Филимоновская 78; ул. Лермонтовская 61; ул. Тельмана 4; пер. Островского 97, 97А; ул. Малюгиной 98; пер. Доломановский 70, 70А; пер. Халтуринский 103; ул. Филимоновская 40-66, 65-91; пер. Гвардейский 26-38; ул. Лермонтовская 27-41, 14.

С 9 до 16 часов свет отключат на просп. Сиверса 26-28; ул. Эстонская 49; пер. Белозёрский 48, 48А; ул. Белореченская 23-29; пер. Ботанический спуск 1А/4, 3; пер. Вагайский 1; пер. Гродненский 1; ул. Лесопарковая 23, 4-28,1-17, 40-54; ул. Родниковая 1-17, 2Б, 2Г 11А, 17А.

С 9 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители просп. Коммунистический 11, 17; ул. 1-я Краснодарская 55, 88; ул. 2-я Краснодарская 119; просп. Будённовский 103, 103/2, 103/3, 105, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10; пер. Тимирязева; ул. Фрунзе 3; ул. Целиноградская 2-6; ул.14-я линия 30-62, 21-61; ул. 16-я линия 30-48, 35-61; ул. Налбандяна 35-65, 30-58; ул. 12-я линия 58-78, 49-69; ул. Ченцова 22-74, 71-77; ул. 18-я линия 70-80; ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Нефёдова 11-27; 11-улица 42-56; ул. Текучёва 71-89, 140-164; пер. Скрыпника 48-56, 43-45; ул. Морозовская 2-10, 1-33; ул. Черепахина 115-137, 96-126; пер. Гвардейский 45-69, 46-56; ул. Н. Ополчения 81-137, 116-180; пер. Доломановский 95-97, 104; ул. 19-я линия 21-39; ул. 21-я линия 32-42, 33-49; ул. 23-я линия 34-50, 43-71; ул. 25-я линия 30-68, 37-69; ул. 27-я линия 22-72, 25-89; ул. 1-ая Пролетарская 4-22, 1-25; ул. 2-ая Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 8-12, 1-31; СТ «Светоч», «Труженик»; пер. Урюпинский 1-7, 15, 2-10; пер. Урупский 1-13, 2-12; ул. Челябинская 8-22, 7-23; пер. Араратский 33-39; ул. Мадояна 110/15, 161-165.

С 9 до 18 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Ченцова 4-10; ул. Налбандяна 1-25, 2-22; ул. Мурлычева 7-31, 2-28; ул. 20-я линия 8-22, 7-27; ул. 22-я линия 12-42, 9-43; ул. 24-я линия 1-23, 2-18; пл. Базарная 4Б; ул. Филимоновская 229-233, 186-196; ул. Лермонтовская 181-191, 118-134; ул. Тельмана 99-113, 98-100; пер. Университетский 72-80, 131.

С 13 до 15 часов электроприборы не будут работать на ул. Артемовская 27-49, 22-44; ул. 2-я Володарского 87-131, 80-104; ул. Днепростроевская 79-99, 96-118; ул. Кулагина 35-49, 56-58; ул. Литвинова 32-36; ул. Портовая 188А; ул. Черкесская 24-42, 25-51.

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