Отключение света в Ростове-на-Дону 15 октября 2021 года: ростовчане несколько часов не смогут воспользоваться электроэнергией

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону 15 октября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 15 октября, с 8 до 17 часов свет отключат на БО «Восход», «Локомотив», «Ветерок», «Крылья», «Витязь», РТТУ.

С 9 до 15 часов электричества не будет на пер. Доломановский 70; ул. Красноармейская 5, 5а, 5б, 7/97; пер. Халтуринский 99; пер. Семашко 48, 48А, 48Е, 50, 50А; пер. Газетный 51, 59.

С 9 до 16 часов обесточат просп. Сиверса 26-28; ул. Эстонская 49.

С 9 до 17 часов без электроэнергии останутся жители ул. Батуринская 108; ул. Волгодонская 44-46, 45-61, 60-62, 61/16, 62/118; ул. Гризодубовой 46-60, 61-65; ул. Доброхимовская 77-89, 80-88; ул. 1-я Краснодарская 43/13; ул. 2-я Краснодарская 46/15А, 75-113; ул. Лазаревская 31-37, 32-40; ул. Проселочная 9/71, 11/80, 13/43, 36/42, 40-42, 19, 21/2; ул. Ревкомовская 115-125, 116-122; пл. Тружеников 15; ул. Прогрессивная 21/2; ул. Тружеников 11-13, 23, 70А; ул. Каяльская 8-114; ул. Путевая 1-49, ул. 3-я Левая 1-41, 2-40;5-я улица 1-9; ул. Красноаксайская 28-32; ул. Думенко 13, 13/1, 13Б, 13В, 13Г, 13Д, 15, 15Б; ул. Лелюшенко 19Ж, 19К; ул. Каскадная 260; пер. Днепровский 141.

С 10 до 12 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Совхозная 1-45, 2А, 2Д, 2К, 2Р, 2Ж; ул. Провинциальная 8, 9.

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