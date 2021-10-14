Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 14 октября: на дорогах пробки в семь баллов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 14 октября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Максима Горького, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Курской, футбольной, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Ларина, Шеболдаева, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Богатяновском спуске, Кировском, Театральном, Соколова, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Малиновского, Еременко, Зоологическая, Всесоюзная, Портовая, 2-я Краснодарская, МОПРа, Интернациональная, Спартаковская, Лесопарковая, Мадояна, Тружеников, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Нариманова, Плиева, переулку Ольховскому, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Каскадная, Вятская, Белорусская, Троллейбусная, Страны Советов, Пановой, Селиванова, Менжинского, 14-я Линия, 1-я Линия, переулках Беломорском и Сальском. Также пробки скапливаются и на проспектах Шолохова и 40-летия Победы.

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