В Ростове может увеличиться плата за вывоз мусора

В Ростове может подорожать вывоз мусора Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице может значительно возрасти плата за услугу по обращению с отходами из-за пересчета норматива. Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Алексей Пономарев на совещании, прошедшем в городской администрации.

В настоящее время в Ростове-на-Дону сильно занижен норматив вывоза мусора. Он применяется и для расчета тарифа, и для формирования графика очистки баков. Алексей Пономарев заверил присутствующих в том, что сейчас фактические объемы отходов на 40% выше. Но регоператор получает деньги за гораздо меньший объем.

Сейчас по данному факту ведутся переговоры между департаментом ЖКХ и МинЖКХ региона. Решение об увеличении стоимости может быть принято уже к концу года. Сити-менеджер Алексей Логвиненко заявил, что в этом случае нужно будет предусмотреть меры поддержки для местных жителей.

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