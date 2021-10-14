В Ростовской области в парикмахерские могут перестать пускать без QR-кода

В донском регионе предложили не впускать в парикмахерские без QR-кода Фото: Правительство РО

В донском регионе могут ввести новые ограничения. Главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев предложил не пускать в парикмахерские без QR-кода. Об этом этом он сообщил в эфире телеканала "Дон-ТР".

В настоящее время такая система с переменным успехом действует в кафе и ресторанах. Но сейчас в регионе зафиксирован высокий рост заболеваемости. И в связи с этим требуется ужесточение уже введенных ограничений.

- Сегодня эти предложения активно рассматриваются в правительстве Ростовской области. На мой взгляд, наступил момент когда необходимо принимать эти решения, - сообщил Евгений Ковалев.

Ввести новые меры могут уже завтра. На прошедшем заседании оперативного штаба губернатор обещал рассмотреть и проанализировать их до конца рабочей недели.

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А еще их могут обязать сдавать ПЦР-тест.