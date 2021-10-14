В Ростове ДГТУ не смог найти желающих построить студенческие общежития

В Ростове не нашлось желающих построить новые общежития ДГТУ Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростове Донской государственный технический университет так и не смог найти желающих возвести два корпуса студенческих общежитий на площади Гагарина. Аукцион, объявленный учебным заведением был признан несостоявшимся, так как за обозначенный период на него не поступило ни одной заявки. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Напомним, что на возведение общежитий планировалось потратить почти полтора миллиарда рублей. Здания, согласно проекту, должны были находиться недалеко от главного корпуса университета.

Они должны были быть выстроены в виде эллипса, а в высоту достигать 22 и 25 этажей. Проект предусматривал в общежитиях жилые, технические и служебно-хозяйственные помещения, кроме того, там должен был быть конференц-зал на 100 мест, медпункт, прачечная и комнаты отдыха для игры в теннис и бильярд. В одном из зданий должна была располагаться столовая.

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