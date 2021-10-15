Часть Новочеркасска осталась без воды из-за коммунальной аварии

Район Новочеркасска из-за аварии остался без воды Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Новочеркасске Ростовской области произошла масштабная коммунальная авария, из-за которой часть города лишилась водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В четверг, 14 октября, случилась авария на водоводе. Из-за этого весь Промышленный район остался без питьевой и технической воды.

- Произошел порыв на водоводе диаметром одна тысяча миллиметров. В ближайшее время для местных жителей будет организован подвоз питьевой воды, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее дома в месте аварии ведутся ремонтные работы. О том, когда они будут завершены, мэрия пообещала сообщить дополнительно.

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