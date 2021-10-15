Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 15 октября: ситуация на дорогах оценена в семь баллов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 15 октября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Социалистической, Красноармейской, Максима Горького, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Локомотивная, Курской, Стадионной, Нансена, Ларина, Шеболдаева, Погодина, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Богатяновском спуске, Кировском, Театральном, Соколова, Чехова, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Доватора, Зоологическая, Всесоюзная, Портовая,МОПРа, Международная, Литвинова, Спартаковская, Лесопарковая, проспектах Коммунистическом и Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Волкова, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Троллейбусная, Страны Советов, Пановой, Селиванова, Щаденко, Менжинского, 14-я Линия, 1-я Линия, переулках Днепровском и Сальском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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