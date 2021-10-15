В Новочеркасске 30 октября пройдет ярмарка выходного дня

В Новочеркасске пройдет ярмарка выходного дня. Фото: администрация Новочеркасска

В городе Новочеркасске Ростовской области состоится ярмарка выходного дня. Она пройдет 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- С 08:00 до 15:00 на Платовском, между универмагом и зданием администрации, пройдет ярмарка выходного дня, - говорится в тексте сообщения.

Здесь желающие смогут приобрести сезонные овощи и фрукты, мясо, птицу, колбасы, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию, мед, различные сорта чая.

Во время проведения ярмарки будет ограничено движение. С 06:00 до 16:00 перекроют проспект Платовский от улицы Атаманской до улицы Пушкинской и улицу Московскую от улицы Генерала Лебедя до проспекта Платовского.

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