В Ростовской области побит антирекорд по числу заболевших коронавирусом

Общее число заболевших за все время пандемии в донском регионе составило 148 234 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области число заболевший новой коронавирсной инфекцией продолжает расти. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области. В понедельник, 18 октября, стало известно о том, что побит очередной антирекорд. Так, только за сутки, опасный вирус был обнаружен у 586 жителей Дона. Известно, что показатель распространения инфекции выше нормы, он составил 1,07.

Сообщается, что общее число заболевших за все время пандемии составило 148 234 человек.

Только за сутки донскими лабораториями было проведено 16 785 тестов на коронавирусную инфекцию. А за весь период выполнено 4252,41 тысячи исследований. при этом охват населения тестированием методом ПЦР составил, по официальным данным, 383,48 на сто тысяч населения.

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