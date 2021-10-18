В Ростовской области 51 пациент с коронавирусом подключен к аппаратам ИВЛ

В Ростовской области 51 пациент с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В больницах Ростовской области находятся 4 913 пациентов, которым был поставлен диагноз «коронавирус». Известно, что в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 51 человек. Еще 385 пациентов стационаров - на неинвазивной ИВЛ. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Кроме того, сообщается, что в регионе было за сутки обнаружено 586 заболевших. Чаще всего опасный вирус находили у пациентов от 18 до 45 лет. Таких оказалось 39,3 процента. Далее по нисходящей - дончане до 65 лет, меньше всего заболевших - среди пенсионеров старше 80 лет. Известно, что чуть больше 18 процентов среди новых пациентов с диагнозом covid-19 – дети.

По данным регионального правительства, прививки от новой коронавирусной инфекции уже сделали 1622,73 тысячи дончан. А за сутки поставили прививку 116 человек. Завершили вакцинацию, то есть двукратное введение вакцины, 1542,83 тысячи жителей региона.

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